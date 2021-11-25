Мбаппе вышел на третье место по голам в Лиге чемпионов среди французов

Форвард парижан расписался очередным голом в воротах Манчестер Сити.

ПСЖ в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов минимально уступил Манчестер Сити (1:2). Единственный гол в составе парижан в свой актив записал нападающий Килиан Мбаппе.

По информации OptaJean, для 22-летнего француза этот гол стал 29 в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он вышел на третье место по голами среди французов в главном еврокубковом турнире, сравнявшись с Давидом Трезеге.

Лидирует в этом рейтинге Карим Бензема, на счету которого 75 забитых мячей, на втором месте идет Тьерри Анри — 50.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко получил низкую оценку от WhoScored за матч с ПСЖ.