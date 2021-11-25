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-
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Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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Ливерпуль — Порту 2:0 Видео голов и обзор матча

25 ноября 2021

Ливерпуль - Порту, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль одержал победу над Порту (2:0).

Счет в матче был открыт в начале второго тайма, когда результативным ударом отметился Тиаго Алькантара. Спустя 18 минут преимущество "красных" удвоил Мохамед Салах.

После пяти туров у Ливерпуля пять побед и 15 набранных очков, что гарантирует им первое место в группе, а у Порту пять баллов и вторая строчка. За ними идут Милан и Атлетико, у которых по четыре очка.

Обзор матча:

Ливерпуль — Порту 2:0
Голы: Алькантара, 52, Салах, 70.

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Конате, Матип, Цимикас (Робертсон, 64) — Мортон, Алькантара (Хендерсон, 63), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82) — Салах (Фабиньо, 71), Мане (Ориги, 72), Минамино.

Порту: Диогу Кошта — Жоау Мариу, Пепе (Кардозу, 25), Мбемба, Сануси — Отавио, Урибе (Груйич, 78), Оливейра (Витинья, 64), Диас — Тареми (Консейсау, 64), Эванилсон (Мартинес, 77).

Предупреждения: Конате, Милнер — Урибе, Мбемба.

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