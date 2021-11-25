Алаба — первый после Роберто Карлоса защитник, забивший за Реал со штрафного в Лиге чемпионов

Впервые за 17 лет защитник "сливочных" поразил ворота соперника со штрафного в Лиге чемпионов.

Мадридский Реал в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уверенно обыграл молдавский Шериф (3:0).

В этой встрече счет был открыт на 30 минуте, когда защитник "сливочных" Давид Алаба поразил ворота команды Юрия Вернидуба со штрафного.

По информации OptaJose, 29-летний австриец стал первым с 2004 года защитником, который смог забить за Реал со штрафного в матче Лиги чемпионов. В последний раз такое удавалось Роберто Карлосу.

Также отметим, что это первый гол со штрафного для "сливочных" в Лиге чемпионов с сентября 2018 года. Тогда в воротах Ромы ударом со стандарта расписался Иско.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шериф — Реал.