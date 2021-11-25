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-
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-
08 декабря
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-
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Манчестер Юнайтед
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-
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Ройс установил рекорд по числу игр за Боруссию Д в Лиге чемпионов

25 ноября 2021

Марко Ройс, Getty Images

На счету немецкого футболиста 55 сыгранных матчей в главном еврокубковом турнире.

Дортмундская Боруссия в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уступила лиссабонскому Спортингу (1:3).

В этой встрече в стартовом составе "шмелей" вышел полузащитник Марко Ройс, который отметился ассистом.

По информации OptaFranz, для 32-летнего немца это был 55 матч в Лиге чемпионов в составе клуба из Дортмунда.

По этому показателю он вышел на первое место в истории клуба, обогнав Лукаша Пишчека, на счету которого 54 игры за "шмелей" в Лиге чемпионов.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Спортинг — Боруссия Д.

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