Ройс установил рекорд по числу игр за Боруссию Д в Лиге чемпионов

На счету немецкого футболиста 55 сыгранных матчей в главном еврокубковом турнире.

Дортмундская Боруссия в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уступила лиссабонскому Спортингу (1:3).

В этой встрече в стартовом составе "шмелей" вышел полузащитник Марко Ройс, который отметился ассистом.

По информации OptaFranz, для 32-летнего немца это был 55 матч в Лиге чемпионов в составе клуба из Дортмунда.

По этому показателю он вышел на первое место в истории клуба, обогнав Лукаша Пишчека, на счету которого 54 игры за "шмелей" в Лиге чемпионов.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Спортинг — Боруссия Д.