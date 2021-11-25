Стерлинг — третий в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов среди англичан

На счету форварда "горожан" 23 забитых мяча в матчах Лиги чемпионов.

Манчестер Сити в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов минимально обыграл ПСЖ (2:1). В этой встрече голом в составе "горожан" отметился нападающий Рахим Стерлинг.

По информации OptaJoe, для 26-летнего англичанина это был 23 гол в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником Челси Фрэнком Лампардом.

Впереди них в рейтинге лучших бомбардиров среди англичан располагаются два бывших игрока Манчестер Юнайтед — Пол Скоулз (24 мяча) и Уэйн Руни (30).

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Манчестер Сити — ПСЖ.