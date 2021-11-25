Алле — четвертый игрок, забивший в пяти первых матчах в Лиге чемпионов

Французский форвард демонстрирует невероятную результативность в главном еврокубковом турнире.

Аякс в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях обыграл Бешикташ (2:1).

В этом противостоянии оформленным дублем в составе голландского клуба отметился французский нападающий Себастьян Алле.

По информации OptaJoe, 27-летний француз стал лишь четвертым игроком, который смог забить в своих первых пяти матчах в Лиге чемпионов. До него такое удавалось Алессандро Дель Пьеро (1995 год), Диего Косте (2014) и Эрлингу Холанду (2019).

Также Алле забил девять матчей в пяти первых матчах группового этапа, благодаря чему он стал первым игроком в истории турнира, которому удалось забить столько мячей в дебютном сезоне Лиги чемпионов.

На Football.ua доступен видеообзор матча Бешикташ — Аякс.