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-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
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-
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-
08 декабря
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-
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Индзаги — о победе над Шахтером: Вратарь соперников сыграл выше всяких похвал, в первом тайме мы создали массу моментов

24 ноября 2021

симоне индзаги, getty images

Главный тренер Интера поделился мыслями после победы над Шахтером в Лиге чемпионов.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил миланскому Интеру и потерял шансы на еврокубковую весну (0:2).

Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал поединок, отметив хорошую игру своей команды, а также сделав акцент на голкипере Шахтера Трубине.

"Шахтер — хорошая команда, она может создавать проблемы на поле. Мы провели хороший матч и заслужили победу. Теперь нам нужно переключить свое внимание на новый контракт Перишича — я уже подал запрос в администрацию команды. 

Мы проводим хороший отрезок — победа в Серии А над Наполи, теперь мы выиграли в Лиге чемпионов. Нам нужно восстановиться, чтобы продолжить эту серию. 

Что касается игры, то в первом тайме мы создали массу моментов, но вратарь Шахтера сыграл выше всяких похвал. Я рад, что парни сумели забить и одержать победу", — заявил Индзаги после матча.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.

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