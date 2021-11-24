Индзаги — о победе над Шахтером: Вратарь соперников сыграл выше всяких похвал, в первом тайме мы создали массу моментов

Главный тренер Интера поделился мыслями после победы над Шахтером в Лиге чемпионов.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер уступил миланскому Интеру и потерял шансы на еврокубковую весну (0:2).

Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал поединок, отметив хорошую игру своей команды, а также сделав акцент на голкипере Шахтера Трубине.

"Шахтер — хорошая команда, она может создавать проблемы на поле. Мы провели хороший матч и заслужили победу. Теперь нам нужно переключить свое внимание на новый контракт Перишича — я уже подал запрос в администрацию команды.

Мы проводим хороший отрезок — победа в Серии А над Наполи, теперь мы выиграли в Лиге чемпионов. Нам нужно восстановиться, чтобы продолжить эту серию.

Что касается игры, то в первом тайме мы создали массу моментов, но вратарь Шахтера сыграл выше всяких похвал. Я рад, что парни сумели забить и одержать победу", — заявил Индзаги после матча.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.