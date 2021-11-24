Реал без проблем переиграл Шериф

Команда Юрия Вернидуба выбывает из Лиги чемпионов.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский Шериф, который тренирует Юрий Вернидуб, принимал на своем поле мадридский Реал.

Команда украинского специалиста ничего не сумела противопоставить своим более именитым оппонентам, пропустив три безответных мяча. В первом тайме голами в составе "сливочных" отличились Алаба и Кроос, а в начале второй половины встречи Бензема закрепил успех Реала.

К слову, гол Алабы со штрафного стал первым за 17 лет забитым прямым ударом со штрафного в исполнении защитника Реала.

Таким образом, Шериф потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов, однако точно сыграет весной в Лиге Европы.

Шериф — Реал 0:3

Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+2, Бензема, 55

Шериф: Атанасиадис — Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо — Тилль, Аддо, Коловос (Николов, 60), Кастаньеда (Янсане, 60), Бруно Соуза (Джульен, 59) — Траоре

Реал: Куртуа — Менди (Марсело, 60), Алаба (Начо, 64), Милитао, Карвахаль (Васкес, 64) — Кроос, Каземиро, Модрич — Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго

Предупреждения: Менди, Фернандо.