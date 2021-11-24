Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
2
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
1
Аякс
2
24 ноября
19:45
Интер
2
Шахтер
0
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
2
ПСЖ
1
24 ноября
22:00
Брюгге
0
РБ Лейпциг
5
24 ноября
22:00
Атлетико
0
Милан
1
24 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Порту
0
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
3
Боруссия Дортмунд
1
24 ноября
22:00
Шериф
0
Реал Мадрид
3
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Реал без проблем переиграл Шериф

24 ноября 2021

шериф - реал, фото шериф

Команда Юрия Вернидуба выбывает из Лиги чемпионов.

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов молдавский Шериф, который тренирует Юрий Вернидуб, принимал на своем поле мадридский Реал. 

Команда украинского специалиста ничего не сумела противопоставить своим более именитым оппонентам, пропустив три безответных мяча. В первом тайме голами в составе "сливочных" отличились Алаба и Кроос, а в начале второй половины встречи Бензема закрепил успех Реала.

К слову, гол Алабы со штрафного стал первым за 17 лет забитым прямым ударом со штрафного в исполнении защитника Реала.

Таким образом, Шериф потерял шансы на плей-офф Лиги чемпионов, однако точно сыграет весной в Лиге Европы.

Шериф — Реал 0:3

Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+2, Бензема, 55

Шериф: Атанасиадис — Кристиано, Дуланто, Арболеда, Фернандо — Тилль, Аддо, Коловос (Николов, 60), Кастаньеда (Янсане, 60), Бруно Соуза (Джульен, 59) — Траоре

Реал: Куртуа — Менди (Марсело, 60), Алаба (Начо, 64), Милитао, Карвахаль (Васкес, 64) — Кроос, Каземиро, Модрич — Винисиус Жуниор, Бензема, Родриго

Предупреждения: Менди, Фернандо.

Команды
  Rambler's Top100