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22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
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-
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Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
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Шкриниар: Мы очень хотели уехать из Киева с тремя очками

29 сентября 2021

Милан Шкриниар, Getty Images

Словацкий защитник "нерадзурри" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Защитник миланского Интера Милан Шкриниар прокомментировал ничейный результат в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (0:0).

"Мы разочарованы, потому что хотели победить и были близки к этому. Еще надо сказать, что у Шахтера тоже были шансы, но мы очень хотели уехать из Киева с тремя очками.

Мы рады сыграть на ноль, но мы могли бы сделать что-то еще. Шахтер — хорошая команда, он неплохо держат мяч, как Сассуоло в прошлом сезоне", — приводит слова Шкриниара Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр стал лучшим игроком матча Шахтер — Интер по версии WhoScored, а Алан Патрик — лучший у "горняков".

Источник: Sky Italia

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