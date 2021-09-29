Шкриниар: Мы очень хотели уехать из Киева с тремя очками

Словацкий защитник "нерадзурри" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Защитник миланского Интера Милан Шкриниар прокомментировал ничейный результат в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (0:0).

"Мы разочарованы, потому что хотели победить и были близки к этому. Еще надо сказать, что у Шахтера тоже были шансы, но мы очень хотели уехать из Киева с тремя очками.

Мы рады сыграть на ноль, но мы могли бы сделать что-то еще. Шахтер — хорошая команда, он неплохо держат мяч, как Сассуоло в прошлом сезоне", — приводит слова Шкриниара Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр стал лучшим игроком матча Шахтер — Интер по версии WhoScored, а Алан Патрик — лучший у "горняков".