Индзаги: Сегодня был несколько странный матч

Главный тренер Интера прокомментировал ничью на НСК Олимпийском.

Наставник миланского Интера прокомментировал нулевую ничью в матче с Шахтером.

"Сегодня был немного странный матч в том плане, что не было забитых голов. Хотя было создано очень много опасных моментов, особенно с нашей стороны. Хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. В целом, вся команда Шахтер выглядела очень достойно — видно, что Де Дзерби проделывает большую работу",- считает специалист.

Также Индзаги рассказал о своих прогнозах в борьбе за выход команд в раунд плей-офф.

"Команды в группе достаточно сбалансированы. Равная группа. Но очень важны будут следующие туры — наше двойное противостояние с Шерифом и двойное противостояние Шахтера с Реалом. Только после этих матчей можно будет уже как-то прогнозировать нашу ситуацию в ноябрьской игре с Шахтером".

На нашем сайте доступен обзор матча Шахтер — Интер (0:0).