Реал — Шериф 1:2 Видео голов и обзор матча

лента новостей

19:07

Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Янг Бойз

15:51

Шериф — четвертый клуб, обыгравший Реал при Анчелотти в Лиге чемпионов

15:31

Кин — единственный нападающий в заявке Ювентуса на матч Лиги чемпионов против Челси

15:08

Суарес впервые за 6 лет забил в выездном матче Лиги чемпионов

14:55

Доннарумма: Я рад, что моя мечта сбылась

14:05

Ван-Биссака дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

13:47

Де Врей: Не знаю, как Пятов потащил мяч после моего удара головой

13:30

Бавария — Динамо Киев: где смотреть матч Лиги чемпионов

13:13

Автор победного гола Шерифа в ворота Реала: К счастью, мне удалось забить этот ураганный гол Реалу

12:30

Бензема вышел на четвертое место в истории бомбардиров Лиги чемпионов