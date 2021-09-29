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-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
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РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
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-
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-
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Реал — Шериф 1:2 Видео голов и обзор матча

29 сентября 2021

Реал - Шериф, getty images

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шериф на выезде сотворил сенсацию, обыграв мадридский Реал (1:2).

За команду Юрия Вернидуба забивали Джахшибаев и Тиль. У "сливочных" гол с пенальти провел Бензема.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Реал — Шериф 1:2

Голы: Бензема, 65 — Джахшибаев, 25, Тиль, 90

Реал Мадрид: Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.
Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Джахшибоев (Бруно, 57).
Предупреждения: Арболеда, Каземиро, Аддо, Дуланто , Йович, Тилль.
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