Реал — Шериф 1:2 Видео голов и обзор матча

В поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов Шериф на выезде сотворил сенсацию, обыграв мадридский Реал (1:2).
За команду Юрия Вернидуба забивали Джахшибаев и Тиль. У "сливочных" гол с пенальти провел Бензема.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Реал — Шериф 1:2
Голы: Бензема, 65 — Джахшибаев, 25, Тиль, 90
Реал Мадрид: Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.
Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Джахшибоев (Бруно, 57).
Предупреждения: Арболеда, Каземиро, Аддо, Дуланто , Йович, Тилль.