Пятов впервые не пропустил в основном раунде Лиги чемпионов с сезона-2014/15

Кипер сыграл "на ноль" против Интера.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома расписал мировую ничью против миланского Интера (0:0).

Этот матч стал важным для вратаря Шахтера Андрея Пятова. Он впервые за пять с половиной лет не пропустил в основном раунде ЛЧ.

Последний раз Пятов не пропускал еще в сезоне-2014/15, когда отстоял "на ноль" в домашнем матче 1/8 финала против Баварии (0:0).

Неудачная серия вратаря сборной Украины длилась 27 поединков. Обзор матча Шахтер — Интер можно смотреть на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.