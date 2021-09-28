Шахтер расписал напряженный мир с Интером

Коллектив Роберто Де Дзерби вновь не смог забить в основном раунде Лиги чемпионов, однако набрал свой первый зачетный балл.

Первый поединок Роберто Де Дзерби в основной сетке Лиги чемпионов УЕФА ознаменовался сенсационным поражением донецкого Шахтера на поле молдавского Шерифа (0:2). Крайне неудачный результат выступлений "горняков" в Тирасполе предельно усложнял для них ситуацию в квартете D, где изначально они считались теневым претендентом на выход в раунд плей-офф. Именно по этой причине исправлять неожиданно ставшую тяжелой ситуацию украинский коллектив был вынужден в матче против куда более серьезного соперника. Миланский Интер вновь приехал осенью в Киев, где на поле НСК Олимпийский также стремился реабилитироваться за неудачный старт.

А уступили "змеи" в первом туре мадридскому Реалу — четвертому участнику нашей группы, который после этого успеха частично выполнил свою задачу по противостоянию одному из своих прямых конкурентов, да еще и победа на чужом поле (1:0) теперь будет греть душу коллективу Карло Анчелотти вплоть до ответного матча. После этого, команды уже успели основательно заняться делами в своих национальных первенствах, ни разу при этом не проиграли, однако Интер на прошлых выходных сыграл вничью против бергамаской Аталанты (2:2), с чем и пожаловал в Украину.

Параллели с противостояниями прошлого сезона, а тем более — полуфинала Лиги Европы УЕФА немногим ранее, проводить в отчетный вечер было бессмысленно. В столицу нашей страны приехал совершенно другой Интер, который теперь находится под руководством Симоне Индзаги, кроме того, "змеи" имели слегка обновленный кадровый подбор футболистов, а сама ситуация на поле была более благосклонной к Шахтеру, чем ранее. Однако, этого точно нельзя было сказать о моменте на восьмой минуте, когда падение Думфриса на колено Траоре автоматически оставило дончан без форварда. И далеко не факт, что речь идет только об отчетном матче.

Вместо Лассина, на поле вышел Тете, что стало определенной неожиданностью, ведь фактически Шахтер при этом перешел в игру с "ложной девяткой" в виде Педриньо. Нельзя было не отметить, что к тому моменту "горняки" уже побывали в предельной близости к голу, когда на пятой минуте удар Соломона с дальней дистанции отправил мяч впритирку к левой штанге. С каркасом ворот был связан и ответ от соперников: на 11-й минуте Барелла подкрученным выстрелом с дальней дистанции потревожил перекладину у правой девятки ворот Пятова, чем слегка заставил приутихнуть пыл футболистов соперников, почувствовавших свою игру.

Первая половина матча проходила на равных скоростях, и уж точно невозможно было в таких условиях вторить предматчевым раскладам, которые утверждали, что за Интером будет единоличное превосходство. У Шахтера были моменты авторства Патрика, а у оппонентов привычно активным был Лаутаро Мартинес. Это был тот случай, когда футболисты достаточно много ошибались на поле, их тренеры очень сильно нервничали от этого, а вот болельщикам такая игра казалась в самый раз — скорости выпадов с обеих сторон проявлялись ровно в те моменты, когда одна из линий оборон открывала пространство у себя за спиной.

С горем пополам, Шахтер избежал серьезных проблем под конец тайма, когда Джеко так и не удалось подправить неудачный отскок подачи углового с левого фланга от Майкона в район дальней штанги, поэтому перед уходом на перерыв у подопечных Де Дзерби открывались неплохие перспективы. И "горняки" абсолютно правильно сделали, что пошли уже с первых минут играть в агрессивном стиле. Интер к этому был совершенно не готов, а наиболее очевидным выводом после этой игры может служить утверждение, что итальянской команде, как и украинской в матче против Шерифа, просто не хватило спортивной злости.

Итак, хозяева поля начали на чужой половине, и уже через несколько минут Педриньо должен был заносить мяч через линию ворот, замыкая прострел Додо, но Шкриниар не позволил этого сделать. Да и в целом, центральный защитник "нерадзурри" во многих эпизодах на подстраховке играл максимально надежно. Игра была похожа на типичные качели, периодически сменяя команду, которая владела инициативой. Шахтер был более гибким и ловким, в то время Интер играл в простой футбол.

В итоге, "горняки" не успели полностью перейти к атакующим действиям перед завершением напряженной дуэли, поэтому вновь получили порцию опасных моментов у своих ворот. И тут уже Пятову пришлось действительно спасать. Фантастические сейвы Андрея во время дальнего удара Корреа с левого фланга и последовавшей за ним попытки де Врея замкнуть подачу с углового не позволили гостям уехать из Киева с тремя очками, однако попытки финального штурма от Шахтера мы так и не увидели. Ничья, как исход этого матча, смотрится достойным результатом.

В следующем туре донецкий Шахтер проведет домашний матч против мадридского Реала, а миланский Интер будет принимать молдавский Шериф.Шахтер — Интер 0:0Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78) — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) — Л. Траоре (Тете, 11).Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Димарко (Перишич, 82) — Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 71).Предупреждение: Думфрис.