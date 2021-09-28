Шахтер — Интер 0:0 Обзор матча

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В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома расписал нулевую ничью с миланским Интером.

Несмотря на обилие голевых моментов, ни "горняки", ни "нерадзурри" счет так и не сумели открыть. Вашему вниманию обзор поединка.

Шахтер — Интер 0:0



Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78) — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) — Л. Траоре (Тете, 11).



Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Димарко (Перишич, 82) — Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 71).



Предупреждение: Думфрис.