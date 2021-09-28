Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Шахтер — Интер 0:0 Обзор матча

28 сентября 2021

Шахтер - Интер, ФК Шахтер

Смотрите обзор противостояния на Football.ua.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома расписал нулевую ничью с миланским Интером.

Несмотря на обилие голевых моментов, ни "горняки", ни "нерадзурри" счет так и не сумели открыть. Вашему вниманию обзор поединка.

Шахтер — Интер 0:0

Шахтер: Пятов — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78) — Майкон, Степаненко — Педриньо, Алан Патрик (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) — Л. Траоре (Тете, 11).

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Думфрис, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Димарко (Перишич, 82) — Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 71).

Предупреждение: Думфрис.

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