Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Марлон: Не могу сказать, что ничья с Интером — это хороший результат

29 сентября 2021

Марлон, ФК Шахтер

Бразильский защитник "горняков" поделился своими эмоциями после игры с Интером.

Защитник донецкого Шахтера Марлон прокомментировал ничейный результат в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера (0:0).

"Мы показали сбалансированную игру, хорошо действовали в атаке и обороне. Не могу сказать, что это хороший результат, поскольку намеревались победить и набрать три очка. К сожалению, не использовали свои моменты.

Надеюсь, еще прибавим перед следующей игрой против Реала. И постараемся обыграть его", — приводит слова Марлона пресс-служба УЕФА.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Роберто Де Дзерби, Getty Images 28 сентября 2021 Де Дзерби: Обе команды показали хороший футбол, не стоит сегодня говорить об арбитрах
Симоне Индзаги, Getty images 28 сентября 2021 Индзаги: Сегодня был несколько странный матч
ФК Шахтер 28 сентября 2021 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Интера?
Лассина Траоре, Getty Images 28 сентября 2021 Траоре получил травму в матче против Интера — его увезли с поля
Шахтер - Интер, ФК Шахтер 28 сентября 2021 Шахтер — Интер 0:0 Обзор матча
фк шахтер 28 сентября 2021 Шахтер U-19 уступил одногодкам из Интера
ФК Шахтер 29 сентября 2021 Шахтер последний в своей группе Лиги чемпионов, Шериф — лидер
Фото ФК Шахтер 28 сентября 2021 Шкриньяр — лучший игрок матча Шахтер — Интер по версии WhoScored, Алан Патрик — лучший у "горняков"
 
 Rambler's Top100