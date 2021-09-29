Марлон: Не могу сказать, что ничья с Интером — это хороший результат

Бразильский защитник "горняков" поделился своими эмоциями после игры с Интером.

Защитник донецкого Шахтера Марлон прокомментировал ничейный результат в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского Интера (0:0).

"Мы показали сбалансированную игру, хорошо действовали в атаке и обороне. Не могу сказать, что это хороший результат, поскольку намеревались победить и набрать три очка. К сожалению, не использовали свои моменты.

Надеюсь, еще прибавим перед следующей игрой против Реала. И постараемся обыграть его", — приводит слова Марлона пресс-служба УЕФА.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.