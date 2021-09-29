Шахтер последний в своей группе Лиги чемпионов, Шериф — лидер

Вашему вниманию положение команд в группе D.

Завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

Донецкий Шахтер после двух игр занимает последнее, четвертое место, имея в своем активе лишь одно набранное очко.

Лидирует молдавский Шериф Юрия Вернидуба, набрав максимальное количество очков — 6.

1. Шериф — 6 очков;

2. Реал — 3 очка;

3. Интер — 1 очко;

4. Шахтер - 1 очко.

Несмотря на одинаковое количество очков у донецкой команды с Интером, итальянский клуб находится выше "горняков" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Следующий матч Шахтер проведет дома против мадридского Реала 19 октября, а Шериф поедет на Джузеппе Меацца к Интеру.