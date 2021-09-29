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0
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0
Интер
0
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0
28 сентября
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1
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2
28 сентября
22:00
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1
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5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
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Шериф
2
28 сентября
22:00
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-
Янг Бойз
-
29 сентября
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-
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-
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-
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Севилья
-
29 сентября
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-
Лилль
-
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Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Шахтер последний в своей группе Лиги чемпионов, Шериф — лидер

29 сентября 2021

ФК Шахтер

Вашему вниманию положение команд в группе D.

Завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов в группе D.

Донецкий Шахтер после двух игр занимает последнее, четвертое место, имея в своем активе лишь одно набранное очко.

Лидирует молдавский Шериф Юрия Вернидуба, набрав максимальное количество очков — 6.

1. Шериф — 6 очков;

2. Реал — 3 очка;

3. Интер — 1 очко;

4. Шахтер - 1 очко.

Несмотря на одинаковое количество очков у донецкой команды с Интером, итальянский клуб находится выше "горняков" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Следующий матч Шахтер проведет дома против мадридского Реала 19 октября, а Шериф поедет на Джузеппе Меацца к Интеру.

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