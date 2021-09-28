Аякс
2
Бешикташ
0
28 сентября
19:45
Шахтер
0
Интер
0
28 сентября
19:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
0
28 сентября
22:00
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
28 сентября
22:00
Порту
1
Ливерпуль
5
28 сентября
22:00
Милан
1
Атлетико
2
28 сентября
22:00
Боруссия Дортмунд
1
Спортинг Лиссабон
0
28 сентября
22:00
Реал Мадрид
1
Шериф
2
28 сентября
22:00
Аталанта
-
Янг Бойз
-
29 сентября
19:45
Зенит
-
Мальме
-
29 сентября
19:45
Бенфика
-
Барселона
-
29 сентября
22:00
Бавария
-
Динамо Киев
-
29 сентября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Вильярреал
-
29 сентября
22:00
Вольфсбург
-
Севилья
-
29 сентября
22:00
РБ Зальцбург
-
Лилль
-
29 сентября
22:00
Ювентус
-
Челси
-
29 сентября
22:00
Брюгге
-
Манчестер Сити
-
19 октября
19:45
Бешикташ
-
Спортинг Лиссабон
-
19 октября
19:45
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
19 октября
22:00
Порту
-
Милан
-
19 октября
22:00
Атлетико
-
Ливерпуль
-
19 октября
22:00
Аякс
-
Боруссия Дортмунд
-
19 октября
22:00
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
19 октября
22:00
Интер
-
Шериф
-
19 октября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
20 октября
19:45
РБ Зальцбург
-
Вольфсбург
-
20 октября
19:45
Бенфика
-
Бавария
-
20 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Аталанта
-
20 октября
22:00
Янг Бойз
-
Вильярреал
-
20 октября
22:00
Лилль
-
Севилья
-
20 октября
22:00
Зенит
-
Ювентус
-
20 октября
22:00
Челси
-
Мальме
-
20 октября
22:00

Де Дзерби: Обе команды показали хороший футбол, не стоит сегодня говорить об арбитрах

28 сентября 2021

Роберто Де Дзерби, Getty Images

Специалист рассказал о матче против Интера.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью против Интера в Лиге чемпионов (0:0).

"Думаю, что сегодня не было никакого давления на арбитра. Думаю, что есть другие команды, которые любят давить на арбитров. Украинские журналисты прекрасно знают, о чем я говорю. Думаю, что сегодня обе команды показали хороший футбол. Не стоит сегодня говорить об арбитрах.

Травма Траоре — случайность. Обе команды сыграли в хороший футбол. Я думаю, что он получил серьезную травму. Не знаем, насколько она серьезна. Мы теряем сильного футболиста. Жаль его, потому что он — молодой и талантливый игрок.

Я думаю, что, когда Педриньо заменил Траоре, он сыграл грандиозный матч, как и Тете. Как знать, может быть, с Траоре мы бы сегодня и проиграли. Очень жаль, что такой молодой футболист получил травму".

"Интер ментально сильнее, чем мы. Даже когда Шахтер долго владел мячом, Интер не потерял терпение, а потом создал нам сложности. Мы должны быть довольны ничьей 0:0. Мы не думаем о Реале сейчас. Мы думаем о матче против Динамо в воскресенье. Я уже думаю о нем и ментально готов. Мы должны перевернуть иерархию. В прошлом сезоне Динамо выиграло чемпионат, и сейчас они впереди. Мы должны думать о матче с ними.

Как решать проблемы с нападающим? У нас есть Фернандо, Дентиньо, восстанавливается Жуниор Мораес. И у нас есть Педриньо. Мне очень нравится, как он играет на этой позиции. Когда я вчера сказал, что Интер  — грандиозная команда, я не врал, а сказал правду. Считаю, что одно очко для Шахтера — это очень престижный результат.

У Интера были хорошие шансы, чтобы забить гол. Но играли две сильные команды, и сегодня мы увидели очень качественный футбол", — сказал Де Дзерби.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Симоне Индзаги, Getty images 28 сентября 2021 Индзаги: Сегодня был несколько странный матч
ФК Шахтер 28 сентября 2021 Кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Интера?
Андрей Пятов, ФК Шахтер 28 сентября 2021 Пятов впервые не пропустил в основном раунде Лиги чемпионов с сезона-2014/15
Шахтер - Интер, ФК Шахтер 28 сентября 2021 Шахтер — Интер 0:0 Обзор матча
Фото ФК Шахтер 28 сентября 2021 Шкриньяр — лучший игрок матча Шахтер — Интер по версии WhoScored, Алан Патрик — лучший у "горняков"
 
 Rambler's Top100