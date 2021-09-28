Шкриньяр — лучший игрок матча Шахтер — Интер по версии WhoScored, Алан Патрик — лучший у "горняков"

Команды не сумели выявить победителя.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер дома расписал мировую против миланского Интера (0:0).

Авторитетный портал WhoScored, по традиции, оценил действия футболистов противостояния.

Лучшим на поле стал центральный защитник итальянской команды Милан Шкриньяр. Он получил оценку 7,9.

Немного не дотянул до Шкриньяра хавбек Шахтера Алан Патрик. У него 7,7 и он лучший игрок в составе дончан.

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