Шахтер — Интер: наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера во втором туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Донецкий Шахтер сумел добыть свой первый балл в текущем основном раунде Лиги чемпионов УЕФА, однако шокирующий результат матча Реал — Шериф (1:2) делает это достижение команды Роберто Де Дзерби чуть менее заметным на общем плане. До начала матча в Киеве, лишь некоторые из экспертов пророчили "горнякам" хоть сколько-нибудь положительный исход данной дуэли, однако происходящее на поле главной арены страны показало, что "оранжево-черные" способны играть даже больше, чем просто на равных против действующего чемпиона Италии. Очевидно, что методики работы Симоне Индзаги, на данном этапе, не позволяют "змеям" играть в схожем на Антонио Конте удушающем стиле, однако ситуативного успеха, а иначе этот результат в современных реалиях Шахтера назвать не получится, украинской команды это никоим образом не преуменьшает.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на стадионе Шериф (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 7,5. Реальные вызовы перед украинским стражем ворот возникли лишь в конце поединка, в то время как в большую часть оставшегося времени соперники лишь исполняли тонкие удары в верхний каркас ворот, как Барелла, либо мазали из убойных положений, как Джеко. Пятова в этом матче много заставляли играть ногами, и далеко не всегда у него это получалось делать без дальнейших серьезных последствий для команды, но когда настали ключевые встречи, то тут Андрей откровенно спасал.

Додо — 6,5. В очном противостоянии против Димарко бразилец из Шахтера показал себя достаточно неплохо, однако от необходимости регулярно играть в обороне существенно пострадали атакующие предложения Додо, из-за чего мы увидели лишь два навеса в его исполнении за весь поединок, каждый из которых оказался в итоге неточным.

Марлон – Николай Матвиенко — 6,5. Пара центральных защитников Шахтер обошлась в этот вечер без панических действий, хотя однажды Майкон в центре поля таки подарил мяч на ровном месте Лаутаро. Украинец чуть больше был заметен в работе с мячом, однако оба игрока выдерживали стабильно высокий процент точности передач. При этом, очевидное желание Де Дзерби сыграть с помощью Траоре в роли столба у чужой штрафной разбилось о досадную травму форварда, поэтому выходов через длинный пас от центральных защитников у "горняков" в итоге могло бы получиться куда больше.

Исмаили — 6,5. Левый защитник команды Де Дзерби уходил с поля с повреждением уже под конец матча, и оно вполне может быть вызвано его активной игрой на фланге. У Исмаили качественно получалось читать Думфриса в эпизодах один на один, однако некоторые забросы ему за спину все равно находили своего адресата. Что касается атакующих действий, то тут бразилец был скромен также, как партнер по команде на противоположной стороне поля.

Майкон — 6,0. Еще один бразилец дончан провел ровный матч, в котором не имел особых шансов отличиться результативными действиями, однако при этом качественная игра на поборах мяча позволила Майкону так и доиграть до финального свистка.

Тарас Степаненко — 6,5. На привычной для себя позиции украинский опорник имел не так уж и много непосредственных столкновений со своими оппонентами, однако большую их часть завершал в свою пользу. Интер выбрал модель, при которой зона перед чужой штрафной задействовалась в последнюю очередь при построении атак, поэтому Тарас больше действий совершал уже либо на подборе, либо в подготовке соперников к исполнению длинных передач.

Педриньо — 6,5. У атакующего полузащитника Шахтера, которого на этот раз бросили на правый фланг, было несколько взрывных проходов на дриблинге мимо целых групп соперников, а также пара попыток нанести удар по воротам переменной точности. В остальном же, Педриньо особо не удивил своим выступлением, но в тех эпизодах, когда мяч все-таки оказывался в его ногах, оборона Интера была в серьезном напряжении.

Алан Патрик — 6,5. Еще в матче против Динамо посреди прошлой недели бразилец показал, что сейчас находится в топ-форме, а в матче против Интера его действия на футбольном поле были равномерно распределены между обороной и атакой. Сравнительно небольшой процент брака, однако присущая медлительность в действиях вместе не особо помогали Патрику завершать имевшиеся у него голевые эпизоды, поэтому можно отметить его старания, но не более.

Манор Соломон — 6,0. Израильтянин достаточно перспективно начал поединок, который, по сути, и открывался с его голевого момента, однако ближе под завершение отведенного ему игрового времени с мячом он стал появляться все реже, а процент брака при этом не переставал расти. Ключевая проблема Манора в этот вечер — он не предложил своим оппонентам абсолютно никаких вариантов развития атак, к которым те оказались бы не готовы.

Лассина Траоре — для полноценного противостояния тройке центральных защитников Интера Шахтеру не хватало мощи в атакующей линии. Ее наличие точно бы обеспечил буркинийский форвард, если бы его еще до десятой минуты не "сломал" защитник соперников Думфрис. Траоре имел неплохие шансы блеснуть в этом матче, но сделать ему это было не суждено.

Тете — 5,5. Бразильца сразу бросили в бой вместо травмированного партнера, тем самым лишив команду полноценного центрального нападающего, однако продемонстрированную Тете игру точно не получится назвать удачной. Было несколько попыток дриблинга с его стороны, а также многочисленные моменты с попытками борьбы. Не все эти эпизоды оказывались успешными, а что касается завершения атак, то единственный удар в его исполнении прошел мимо ворот.

Михаил Мудрик, Сергей Кривцов, Марлос — большинство замен от Де Дзерби в этом матче были настолько поздними, что говорить про их влиянии на ход поединка не представлялось возможным. Итальянский специалист немного поиграл с перестановками своих футболистов, однако "свежие" игроки скорее стали не больше, чем дополнением к общей картине.