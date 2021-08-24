Ковач: В матче с Шахтером должны сфокусироваться с первых минут. У нас есть еще 90 минут

Наставник "монегасков" поделился своими мыслями о предстоящем матче против Шахтера в Лиге чемпионов.

Главный тренер Монако Нико Ковач прокомментировал предстоящий ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

"Нам просто необходимо хорошо начать вторую игру. После стартовых 20 минут мы стали действовать лучше и доминировали, создавая много голевых шансов. Знаем, что нужно делать: завтра нужно побеждать. Должны сфокусироваться с первых минут. Как я уже говорил, у нас есть еще 90 минут, а может, и больше. Но концентрироваться необходимо с самого начала.



Что нужно для победы над Шахтером? Ответ очень прост – победить. Необходима концентрация. У нас сейчас, по сути, две команды. Первая – Монако в чемпионате, вторая – Монако в квалификации ЛЧ, которая, уверен, напомнит нам качественный коллектив прошлого сезона.



Травма Трубина? Да, конечно, это плюс для нас. Он хороший голкипер, молод, но действовал отлично. Также Анатолий стартовал на Евро. Но у них есть опытнейший Пятов. С ним мы тоже встречались, и Андрей ничем не уступает первому, поэтому сильный стоппер по-прежнему остался.

Напряжение в раздевалке из-за ухода Бенжамена или Юссуфа? Вы же знаете, как происходит в футболе… Когда все хорошо, вы молодцы, когда неудачи, все думают, что все пропало. Конечно же, нас эта ситуация не совсем устраивает. Мы все расстроились, потому я не скажу, что ничего особенного не произошло. Но нужно продолжать и возвращаться на верный путь.

Отказ от тренировки в Харькове? Здесь у нас есть вся необходимая инфраструктура, это касается и отработки тактических элементов. Плюс до тренировки пришлось бы очень рано вставать и лететь, так что резонно дать ребятам возможность выспаться и лучше отдохнуть", — приводит слова Ковача официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится завтра, 25 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась победой "горняков" со счетом 1:0.