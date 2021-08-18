Ковач — о поражении от Шахтера: Мы по-прежнему верим в свои шансы

Наставник "монегасков" поделился своими мыслями после поражения от Шахтера.

Главный тренер Монако Нико Ковач прокомментировал поражение своей команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов от донецкого Шахтера (0:1).

"Первые двадцать минут мы играли не так, как хотели. Без мяча у нас все было хорошо, мы следовали тактическому плану, но проблема заключалась в том, что мы слишком быстро теряли мяч. После гола мы пришли в себя и начали показывать свою игру, были хороши физически, создавали много моментов, но нам не хватало завершения перед воротами соперника.

Ответная игра? Мы знаем, что должны победить, чтобы выжить в этом турнире. Мы должны забыть об этих первых 20 минутах и ​​проанализировать, в чем заключалась проблема, о которой я упоминал ранее.

Мы по-прежнему верим в свои шансы, потому что 70 минут доминировали и так нужно сыграть в ответном матче. Нет причин думать, что мы не можем пройти дальше. Еще перед игрой я сказал, что есть два матча, и, возможно, нам придется играть больше 180 минут, если мы доберемся до дополнительного времени.

Я знаю, что игроки разочарованы, но это не повод отказываться от нашей мечты. В прошлом сезоне мы очень упорно боролись, на протяжении 38 туров, чтобы иметь такую ​​возможность, поэтому мы должны верить в себя.

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Замены в перерыве? Я выпустил Жана Лукаса, потому что был недоволен игрой. Жан был очень хорош. Он был тем, в ком мы нуждались: игрок, который спокойно обращается с мячом, тот, кто может изменить игру, создать момент. Очень большая конкуренция за места, у нас хороший состав.

Брак в последние минуты матча? У Виссама была пара хороших моментов, но удачно сыграл вратарь, который удержал Шахтер в игре. Сегодня вечером было непросто, было очень жарко, но я доволен его выступлением.

Большую часть времени во всех наших играх с начала сезона мы доминировали, хотя, может быть, немного меньше в игре против Лорьяна. Но сейчас нам нужно забить, и не один, а несколько, чтобы команда вырвалась на свободу. Но я не могу сказать, что мы играли плохо, мы доминировали в наших матчах, но на данный момент у нас нет результатов, на которые мы надеемся. Надеюсь, скоро они придут", — приводит слова Ковача официальный сайт Монако.

Видеообзор матча Монако — Шахтер доступен для просмотра на Football.ua.