Шахтер — Монако: где смотреть матч Лиги чемпионов

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги чемпионов.

Шахтер сойдется в ответном противостоянии против французского Монако в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Данный матч состоится в среду, 25 августа, на ОСК Металлист.

Первая встреча во Франции завершилась победой "горняков" со счетом 1:0.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Нико Ковача.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Шахтер — Монако на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.

Что говорили перед матчем?

Роберто Де Дзерби, главный тренер Шахтера:

"В этой паре нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, поэтому не думаем об этом. Будет очень сложно. Монако приедет, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. У Шахтера есть традиции, мы их должны уважать и пробиться в групповой раунд".

Нико Ковач, главный тренер Монако:

"Мы знаем, что должны победить, чтобы выжить в этом турнире. Мы должны забыть об этих первых 20 минутах и ​​проанализировать, в чем заключалась проблема, о которой я упоминал ранее.

Мы по-прежнему верим в свои шансы, потому что 70 минут доминировали и так нужно сыграть в ответном матче. Нет причин думать, что мы не можем пройти дальше. Еще перед игрой я сказал, что есть два матча, и, возможно, нам придется играть больше 180 минут, если мы доберемся до дополнительного времени".