Монако — Шахтер 0:1 Видео гола и обзор матча

В рамках первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде обыграл Монако со счетом 0:1.
На 19 минуте поединка вингер "горняков" Педриньо отметился взятием ворот после сольного прохода.
Вашему вниманию видео гола и обзор противостояния:
Монако — Шахтер 0:1
Голы: Педриньо, 19
Монако: Маевский — Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Мартинш (Диатта, 67), Фофана (Жан Лукас, 46), Тчуамени, Головин (Диоп, 60) — Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антонио — Тете (Марлос, 89), Педриньо (Алан Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 89).
Предупреждения: Степаненко, Алан Патрик.