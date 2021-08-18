Монако — Шахтер 0:1 Видео гола и обзор матча

18 августа 2021

ФК Шахтер

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В рамках первого матча плей-офф раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер на выезде обыграл Монако со счетом 0:1.

На 19 минуте поединка вингер "горняков" Педриньо отметился взятием ворот после сольного прохода.

Вашему вниманию видео гола и обзор противостояния:

Монако — Шахтер 0:1
Голы: Педриньо, 19

Монако: Маевский — Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Кайо Энрике — Мартинш (Диатта, 67), Фофана (Жан Лукас, 46), Тчуамени, Головин (Диоп, 60) — Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Марлон, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 74), Маркос Антонио — Тете (Марлос, 89), Педриньо (Алан Патрик, 46), Соломон (Коноплянка, 66) — Траоре (Сикан, 89).

Предупреждения: Степаненко, Алан Патрик.

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