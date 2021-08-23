Шахтер — Монако: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

23 августа 2021

Монако — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк

Следите за ключевыми событиями поединка вместе с Football.ua.

В ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер ожидает встреча против Монако, который подопечные Роберто Де Дзерби обыграли на выезде со счетом 1:0.

Удастся ли "горнякам" завоевать путевку на групповой этап Лиги чемпионов? Об этом станет известно по итогам самого матча.

Следить за ключевыми событиями поединка Шахтер — Монако вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна 25 августа в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер — Монако: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

 

Что говорили после первой игры?

Роберто Де Дзерби, главный тренер Шахтера:

"В этой паре нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, поэтому не думаем об этом. Будет очень сложно. Монако приедет, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. У Шахтера есть традиции, мы их должны уважать и пробиться в групповой раунд".

Нико Ковач, главный тренер Монако:

"Мы знаем, что должны победить, чтобы выжить в этом турнире. Мы должны забыть об этих первых 20 минутах и ​​проанализировать, в чем заключалась проблема, о которой я упоминал ранее.

Мы по-прежнему верим в свои шансы, потому что 70 минут доминировали и так нужно сыграть в ответном матче. Нет причин думать, что мы не можем пройти дальше. Еще перед игрой я сказал, что есть два матча, и, возможно, нам придется играть больше 180 минут, если мы доберемся до дополнительного времени".

Напомним, что букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Нико Ковача.

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