Пятов: Давайте тему сборной будем обсуждать после матча с Монако

24 августа 2021

Андрей Пятов, ФК Шахтер

Вратарь "горняков" прокомментировал предстоящую встречу с Монако в Лиге чемпионов.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился своими мыслями накануне предстоящего ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов против Монако.

"Обстановка в команде хорошая. Тренер пришел со своим видением, все учимся, воспринимаем. Конечно, злость в матчах должна быть повыше, агрессия. Но это все дело времени. Все понимаем, что сейчас за матч. Отнесемся к нему со всей ответственностью.

Вызов в сборную Украины после возможного завершении карьеры в национальной команде? Давайте тему сборной будем обсуждать в четверг — хорошо? Сейчас у нас матч с Монако, очень важный. Все готовимся и думаем только о нем", — сказал Пятов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится завтра, 25 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась победой "горняков" со счетом 1:0.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Динамо Киев 24 августа 2021 Два украинца из Динамо и три из Шахтера: символическая сборная 5-го тура УПЛ
Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер 24 августа 2021 Де Дзерби: Против Монако мы должны играть именно так, как умеем и знаем
фото ФК Шахтер Донецк 23 августа 2021 Матчи недели: последний шаг Шахтера до группового этапа и два суперматча в Англии за один день
Энтони Тейлор, Getty Images 23 августа 2021 Ответный матч Шахтера и Монако обслужит Тейлор
Андрей Пятов, УАФ, Фото Павла Кубанова 23 августа 2021 Петраков довызвал Пятова и Ризныка в сборную Украины
Монако — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк 23 августа 2021 Шахтер — Монако: где смотреть матч Лиги чемпионов
Монако — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк 23 августа 2021 Шахтер — Монако: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Монако — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк 23 августа 2021 Шахтер — Монако: прогноз на матч Лиги чемпионов
Фото ФК Шахтер 24 августа 2021 Шахтер прибыл в Харьков на матч с Монако
Дмитрий Ризнык, фото 24 августа 2021 Шахтер сделал Ворскле третье предложение по Ризныку
 
 Rambler's Top100