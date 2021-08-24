Пятов: Давайте тему сборной будем обсуждать после матча с Монако

Вратарь "горняков" прокомментировал предстоящую встречу с Монако в Лиге чемпионов.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился своими мыслями накануне предстоящего ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов против Монако.

"Обстановка в команде хорошая. Тренер пришел со своим видением, все учимся, воспринимаем. Конечно, злость в матчах должна быть повыше, агрессия. Но это все дело времени. Все понимаем, что сейчас за матч. Отнесемся к нему со всей ответственностью.

Вызов в сборную Украины после возможного завершении карьеры в национальной команде? Давайте тему сборной будем обсуждать в четверг — хорошо? Сейчас у нас матч с Монако, очень важный. Все готовимся и думаем только о нем", — сказал Пятов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится завтра, 25 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась победой "горняков" со счетом 1:0.