Де Дзерби: Против Монако мы должны играть именно так, как умеем и знаем

24 августа 2021

Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер

Наставник "горняков" поделился своими мыслями накануне ответной игры с Монако в Лиге чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал предстоящий ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Монако.

"Самое главное, чтобы игроки привыкли играть в Харькове, потому что сам я не буду играть на поле. Главное, что они знают Харьков. Для нас ничего не менялось — мы готовились к этому матчу вчера, сегодня и так будет завтра.

Дополнительная мотивация? У всех есть большая мотивация – и у нас, и у Монако. Мы должны играть именно так, как умеем и знаем. Мы не должны думать о первом матче против Монако. Завтра нужно сыграть очень важный матч и нам не нужно думать о первой встрече.

Ситуация с Трубиным? Трубин получил травму. У него уже была операция. Очень жаль, потому что это молодой футболист, который очень хорошо сыграл в начале сезона. Но у нас есть Пятов. Мы очень верим в него, поэтому можем на него рассчитывать завтра.

Арбитр Энтони Тейлор, которые ранее удалял Степаненко? Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное, чтобы мы прошли квалификацию и вышли в группу Лиги чемпионов.

План по нейтрализации Головина? Монако – это не только Головин. У них есть очень много сильных футболистов – Мартинш, Кайо, полузащитники, нападающие. Завтра мы должны думать, что это только один матч. Нам нужно контролировать мяч, атаковать и забить гол", — сказал Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится завтра, 25 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась победой "горняков" со счетом 1:0.

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Динамо Киев 24 августа 2021 Два украинца из Динамо и три из Шахтера: символическая сборная 5-го тура УПЛ
Ефим Конопля, фото ФК Шахтер Донецк 22 августа 2021 Конопля: Де Дзерби — сумасшедший мотиватор
фото ФК Шахтер Донецк 23 августа 2021 Матчи недели: последний шаг Шахтера до группового этапа и два суперматча в Англии за один день
Энтони Тейлор, Getty Images 23 августа 2021 Ответный матч Шахтера и Монако обслужит Тейлор
Монако — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк 23 августа 2021 Шахтер — Монако: где смотреть матч Лиги чемпионов
Монако — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк 23 августа 2021 Шахтер — Монако: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Монако — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк 23 августа 2021 Шахтер — Монако: прогноз на матч Лиги чемпионов
Фото ФК Шахтер 24 августа 2021 Шахтер прибыл в Харьков на матч с Монако
Дмитрий Ризнык, фото 24 августа 2021 Шахтер сделал Ворскле третье предложение по Ризныку
 
 Rambler's Top100