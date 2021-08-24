Де Дзерби: Против Монако мы должны играть именно так, как умеем и знаем

Наставник "горняков" поделился своими мыслями накануне ответной игры с Монако в Лиге чемпионов.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал предстоящий ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Монако.

"Самое главное, чтобы игроки привыкли играть в Харькове, потому что сам я не буду играть на поле. Главное, что они знают Харьков. Для нас ничего не менялось — мы готовились к этому матчу вчера, сегодня и так будет завтра.

Дополнительная мотивация? У всех есть большая мотивация – и у нас, и у Монако. Мы должны играть именно так, как умеем и знаем. Мы не должны думать о первом матче против Монако. Завтра нужно сыграть очень важный матч и нам не нужно думать о первой встрече.

Ситуация с Трубиным? Трубин получил травму. У него уже была операция. Очень жаль, потому что это молодой футболист, который очень хорошо сыграл в начале сезона. Но у нас есть Пятов. Мы очень верим в него, поэтому можем на него рассчитывать завтра.

Арбитр Энтони Тейлор, которые ранее удалял Степаненко? Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное, чтобы мы прошли квалификацию и вышли в группу Лиги чемпионов.

План по нейтрализации Головина? Монако – это не только Головин. У них есть очень много сильных футболистов – Мартинш, Кайо, полузащитники, нападающие. Завтра мы должны думать, что это только один матч. Нам нужно контролировать мяч, атаковать и забить гол", — сказал Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится завтра, 25 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра закончилась победой "горняков" со счетом 1:0.