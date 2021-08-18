Монако — Шахтер: наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Тонкостью первого противостояния против французского Монако для донецкого Шахтера был тот факт, что никто не знал, чего можно было ожидать от "монегасков" в отдельно взятой игре на старте сезона. Непосредственно на футбольном поле оказалось, что и сам Нико Ковач имел лишь отдаленное представление о том, как его команда поведет себя, выполняя заранее подготовленные установки. Очевидно, что от этой неразберихи выигрывали именно "горняки".

Французские соперники создали немало проблем, однако их классные тактические решения по типу сверхвысокого прессинга или интенсивного розыгрыша перед чужой штрафной так и не слились в единый игровой рисунок. А вот как противодействовать каждому отдельному компоненту в действиях соперников, коллектив Де Дзерби знал достаточно хорошо. В итоге, достаточно тяжелая, но в равной степени обнадеживающая победа — результат, который все хотели бы увидеть еще до матча, но вслух говорить об этом далеко не каждый решался.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на стадионе Луи II (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 8,0. Согласно итоговой статистики, в створ ворот Шахтера было нанесено шесть ударов за матч. В том, что практически каждый из них был достаточно опасным, сомневаться не приходится. Однако "горняки" так и не пропустили в ответственном поединке, что для них является уже достаточно неплохим результатом. И очевидно, что большая часть заслуги в данном компоненте общего успеха команда Де Дзерби принадлежит именно голкиперу Трубину. Прекрасный матч, надежная игра на линии ворот, а также близких и средних выходах.

Додо — 6,5. Противостояние Додо и Головина на фланге было интересно еще и тем, что Тете лишь мельком сдерживал дополнительные подключения Кайо в зоне, поэтому защитнику иногда приходилось разрываться сразу между двумя соперниками. И уж точно нельзя сказать, что Додо в эти моменты как-то терялся на общем плане. Далеко не выдающийся матч в его исполнении в плане атакующих действий, но игра ниже центральной линии и при начальном построении атак выглядела достаточно уверенной.

Марлон – Витао — 6,0. К центру обороны Шахтер вопросов может не возникнуть лишь того, кто просто посмотрит на итоговый счет, увидит "0" в графе с пропущенными мячами у дончан, и по умолчанию запишет это как бонус для центральных защитников. Но мы-то с вами видели, что хронические проблемы этой связки проявлялись и в отчетный вечер. Витао терял позицию, Марлон где-то медлил. К счастью, к тяжелым последствиям это не привело.

Николай Матвиенко — 5,5. Что касается левого фланга обороны Шахтера, то Сидибе и Мартинш точно выглядели слабее в атакующей связке, чем их партнеры по команде на противоположной стороне поля, поэтому Матвиенко на фоне них выглядел с заведомо выигрышной позицией. Николай, равно как и Додо, уделял больше внимания обороне по достаточно понятным причинам, но единственной его проблемой были потери мяча, что чуть не стоило команде пропущенного гола в первом тайме.

Майкон — 5,5. Основного опорника при Де Дзерби было достаточно сложно отыскать на поле по ходу первого тайма. Майкон действительно то ли растворился в борьбе, то ли выпадал из комбинаций команды, но на общем плане заметен совершенно не был. Замена на Степаненко в конце матча напрямую с этим не связана, так как тогда наставник Шахтера просто в очередной раз менял тактический рисунок, однако далеко не самая уверенная игра бразильца в отведенном ему пространстве вызвало немало вопросов.

Маркос Антонио — 6,0. Миниатюрному бразильцу в этой игре было куда проще играть в центральной части поля, чем неделей ранее против габаритных соперников из Генка, поэтому мы и сумели увидеть Маркосы, отыгравшего весь поединок, что ранее редко случалось под руководством Де Дзерби. Игра в пас у него пошла, равно как и эпизоды очной борьбы с соперниками.

Тете — 6,0. Игрок правого фланга полузащиты Шахтера сильно зависит от настроения, с которым начинает делать первые движения на поле. В отчетной игре его старались накрывать сразу и Кайо, и Головин. Если этим игрокам удавалось прессинговать Тете с мячом в ногах в один момент, то дриблинг завершался потерей, но если бразильца оставляли играть один на один, то тут уже он шансов никому не оставлял. В отличии от рядового матча УПЛ, полузащитнику не хватало попыток ударов по воротам, но и в целом, Шахтер бил непривычно мало.

Педриньо — 7,0. Еще на предматчевом интервью бразилец заявил, что готов сыграть в первом матче против Монако, но Де Дзерби не просто рискнул поставить его в стартовый состав, на фоне травмы, но еще и использовал как ключевой элемент в перестроении всей модели игры команды. Эффективность Педриньо в отчетной игре зашкаливала — 100% успешность обводок, 100% результативность ударов, и почти 100% успешности единоборств. Игроку выделили ровно один тайм на то, чтобы показать себя с наилучшей стороны, и он благополучно справился с этой задачей.

Манор Соломон — 6,5. Израильтянину на фланге противостоял достаточно вязкий и опытный защитник Сидибе, поэтому разогнаться в ширину особой возможности ему не представлялось. Примечательно также и то, что именно в этой позиции футболисты Шахтера и Монако были достаточно схожи между собой по набору характеристик. Что Соломон, что Головину у французского клуба — игроки техничные, любят резать угол, а также обладают поставленным ударом. Каждый из них совершал попытки продемонстрировать это по ходу игры, но к успеху так никто и не пришел. Впрочем, футболист "горняков" выиграл гонку по чистоте исполнения.

Лассина Траоре — 6,0. Форвард Шахтера немного заставил попереживать за состояние своего здоровья в первом тайме, однако избежал серьезного повреждения и продолжил поединок. Роль Траоре в этой игре была достаточно сложной, так как ему приходилось просто сковывать на себе внимание соперников, освобождая зоны для партнеров. Как итог, небольшое количество ситуаций с необходимостью играть на подыгрыше завершались успешными передачами с его стороны (100% из 17 попыток). Назвать это каким-то значительным успехом точно нельзя, но такова была установка главного тренера.

Алан Патрик — 6,0. Бразильца выпускали на вторую половину матча вместо Педриньо, и сразу был очевиден ход мысли Де Дзерби, пожелавшего отказаться от атакующего футбола в пользу удержания мяча при любой возможности, а уже из позиционной игры вскрывать оборону оппонентов резкими пасами. В этом компоненте Патрик, вне всяких сомнений, сильнее нынешнего Педриньо. Проблема в том, что интенсивная игра Монако фактически не оставляла свободного пространства на половине поля хозяев, поэтому куда больше времени Патрик, наравне с остальными партнерами, провел в обороне.

Тарас Степаненко — 5,5. Как настоящий разрушитель, опорник Шахтера появился на поле на последнюю четверть игрового часа, и уже через несколько минут напротив его фамилии красовалась желтая карточка. Степаненко не всегда успевал за центральной осью соперников, но большинство единоборств все равно оставил за собой. Освежить именно эту зону у Шахтера точно не мешало на финальный отрезок встречи, поэтому классическая ротация от Де Дзерби была прогнозируемой.

Марлос и Даниил Сикан — последние две замены от Де Дзерби в своем кадровом подборе исполнителей четко показывали желания главного тренера: если получиться играть длинными передачами на последних минутах, то Сикан поборется в передней линии, если нет — Марлос засушит в контроле. В итоге, футболисты на двоих успели сделать только 8 касаний мяча.