Шахтер прибыл в Харьков на матч с Монако

Дончане начали подготовку к матче еврокубков.

Донецкий Шахтер полной делегацией прибыл в Харьков, где состоится ответный поединок квалификации Лиги чемпионов против Монако.

24 августа в 17:00 состоится пресс-конференция главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби и вратаря Андрея Пятова.

После чего, в 17:30, состоится предматчевая тренировка футболистов.

Поединок Шахтер — Монако состоится в среду, 25 августа, на ОСК Металлист. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

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