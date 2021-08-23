Ответный матч Шахтера и Монако обслужит Тейлор

Ответная еврокубковая игра пройдет в Харькове — 25 августа.

Стала известна судейская бригада, которая была назначена на ответный поединок раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между донецким Шахтером и Монако. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главный арбитром матча назначен известный англичанин Энтони Тейлор, которому на линиях будут помогать его соотечественники Гари Бесвик и Адам Нанн.

Четвертым арбитром будет работать Дэвид Кут, а видеопомощниками — Стюарт Эттвелл и Пол Тирни.

Отметим, что Тейлор трижды обслуживал матчи "горняков" в еврокубках — один раз в Лиге чемпионов в поединке против ПСЖ (0:2) и два раза в Лиге Европы — против Гента (5:0) и Айнтрахта (2:2).

Напомним, матч Шахтер — Монако пройдет в среду, 25 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча. Первая игра в Княжестве закончилась победой "горняков" со счетом 1:0.