Каземиро: Фаворитов на победу в Лиге чемпионов нет

Полузащитник Реала прокомментировал успех его команды в дуэли против Ливерпуля.

Мадридский Реал сумел успешно завершить дуэль против английского Ливерпуля в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в ответном поединке на Энфилде сыграв в безголевую ничью (0:0), на фоне домашней победы неделей ранее (3:1).

Ливерпуль — Реал 0:0 Обзор матча

В своем послематчевом интервью лучший игрок данного поединка — бразильский полузащитник "галактикос" Каземиро — поделился впечатлениями от игры своей команды.

"Мы знали, что нам предстоит тяжелая игра против очень сильного соперника. На Энфилде всегда непросто играть, но моя команда показала себя наилучшим образом. Все выполняли свои задания.

Мы прекрасно знали, что имеем преимущество, после домашней победы, но все равно старались обыграть Ливерпуль на его поле. Соперники излучали большое количество энергии под руководством прекрасного наставника, однако ключевой фактор — качество работы на поле. Тут мы оказались сильнее, благодаря чему и прошли в следующий раунд.

Считаю, что теперь нет смысла говорить о фаворите на победу в турнире — остались только лучшие, а мы уже думаем о следующей игре в Ла Лиге", — приводит слова футболиста команды Зинедина Зидана испанское издание Marca.

Соперником мадридского Реала на полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА станет лондонский Челси, а уже в ближайшие выходные "сливочные" проведут выездную игру против Хетафе в рамках национального первенства.