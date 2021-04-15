Зидан: Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением

Специалист — о матче Лиги чемпионов.

Мадридский Реал в рамках двухматчевого противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов обыграл Ливерпуль с общим счетом 3:1.

Главный тренер клуба Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после игры.

"Мы понимали, что придется сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением".

Знали, что соперник начнет очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально.

В четвертьфинале Лиги чемпионов порой приходится и окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше", — цитирует Зидана сайт УЕФА.

Обзор матча Ливерпуль — Реал можно смотреть на Footaball.ua.

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