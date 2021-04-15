Ливерпуль — Реал 0:0 Обзор матча

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В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль дома не сумел одолеть мадридский Реал (0:0).

Команды выдали достаточно скучный матч. Несмотря на это, такой результат устроил подопечных Зинедина Зидана для прохода в полуфинал ЛЧ.

Вашему вниманию обзор игры:

Обзор матча на YouTube:

Ливерпуль — Реал 0:0 (общий счет 1:3)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак (Жота, 60), Робертсон — Вейналдум, Фабиньо, Милнер (Алькантара, 60) — Салах, Фирмино (Шакири, 82), Мане (Окслейд-Чемберлен, 82).

Реал: Куртуа — Вальверде, Милитао, Начо, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос (Одриосола, 72) — Асенсио (Иско, 82), Бензема, Винисиус (Родриго, 72).

Предупреждения: Робертсон, 25, Филипс, 59 — Каземиро, 25.