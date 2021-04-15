Клопп: Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием

Специалист оценил ответную игру против Реала.

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль в двухматчевом противостоянии уступил мадридскому Реалу с общим счетом 3:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп пообщался с журналистами после вылета команды из ЛЧ.

"Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме Реал уже чуть больше контролировал ситуацию.

Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — Ливерпуль, мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас".

"Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло бы сложиться иначе" , — цитирует Клоппа сайт УЕФА.