Клопп: Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием

15 апреля 2021

Юрген Клопп, getty images

Специалист оценил ответную игру против Реала.

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль в двухматчевом противостоянии уступил мадридскому Реалу с общим счетом 3:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп пообщался с журналистами после вылета команды из ЛЧ.

"Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме Реал уже чуть больше контролировал ситуацию. 

Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — Ливерпуль, мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас".
"Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло бы сложиться иначе" , — цитирует Клоппа сайт УЕФА.
Обзор матча Ливерпуль — Реал можно смотреть на Footaball.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Автобус Реала 14 апреля 2021 Автобус Реала забросали камнями возле Энфилда
Эмилио Бутрагеньо, Getty images 14 апреля 2021 Ливерпуль извинился перед Реалом за разбитый автобус
Милнер и Вальверде, getty images 14 апреля 2021 Милнер — самый возрастной игрок Ливерпуля за 43 года, вышедший в старте на матч плей-офф Лиги чемпионов
 
 Rambler's Top100