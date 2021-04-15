Милнер: Реал — топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы

15 апреля 2021

Джеймс Милнер, Getty images

Футболист рассказал о втором матче против "сливочных".

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер прокомментировал ничью в матче против Реала и подвел итоги двухматчевого противостояния.

"Мы играли хорошо, но если не реализуешь свои моменты, то будешь за это наказан. Было много стремления, но этого сегодня не хватило. 

Разумеется, соперник был очень опытен, это топ-клуб, но темп игре сегодня задавали мы. Просто лишь не смогли реализовать свои моменты".

"Мы тоже достаточно долго играем в этом турнире. В таких матчах болельщики могут дать многое команде.

Но не хочу сказать, что их отсутствие сыграло решающую роль. Мы сыграли хорошо, достойно себя проявили, но этого не хватило", — сказал Милнер.

Обзор матча Ливерпуль — Реал можно смотреть на Footaball.ua.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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