Дагба: Отстаивались единым коллективом, даже после травмы Маркиньоса

08 апреля 2021

Колин Дагба, bavarianfootballworks.com

Защитник ПСЖ прокомментировал победу его команды в первой игре против Баварии.

Пари Сен-Жермен в первом поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской Баварии сумел создать внушительный задел для выхода в следующий раунд, обыграв действующего чемпиона Германии на его поле со счетом 3:2.

Бавария — ПСЖ 2:3 Видео голов и обзор матча

Защитник "красно-синих" Колин Дагба в беседе со французской радиостанцией RMC Sport прокомментировал успех его команды в данном противостоянии, отметив важность сохранения концентрации перед ответной игрой.

"Добыть победу на Альянц Арене не бывает просто ни для одной из команд, однако мы отстаивались единым коллективом, даже после травмы Маркиньоса. Мы продолжали искать момент для третьего гола, даже когда пропустили во второй раз, что только подчеркивает наши амбиции.

Тренер указал нам на наши ошибки во время перерыва, поэтому мы внесли коррективы, и в последствии это окупилось. Во втором тайме мы вышли играть с плотным защитным блоком, а Кейлор Навас подстраховывал наши ошибки на линии ворот. Он — большой мастер, но мы не должны полагаться исключительно на его умения.

Теперь, нам остается только собраться с мыслями, и показать себя с наилучшей стороны в ответном поединке", — подытожил француз.

Напомним, что ответная игра между ПСЖ и Баварией состоится 13 апреля в столице Франции.

Источник: RMC

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