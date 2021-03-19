Гвардиола: Показатели Холанда впечатляют

Испанский специалист высказался о предстоящих матча с дортмундским клубом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, в результате которой его команда сыграет с дортмундской Боруссией.

"Цифры говорят сами за себя. Холанд один из лучших нападающих в мире в своем возрасте. Его показатели впечатляют. Я знаю его качества и думаю, что все знают, но через две недели я смогу ответить лучше.

Дортмунд – сложный соперник, но все оставшиеся команды были бы такими. Мы должны понять, какова Боруссия как команда, провести хорошую первую игру, а затем вторую.

Лучшая команда пройдет, больше никаких секретов. У нас есть две недели, чтобы проанализировать их матчи, и все", – приводит слова Гвардиолы ESPN.

Ранее сообщалось, что команда Гвардиолы забивает 100+ голов 12-й сезон кряду.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.