Гвардиола: Показатели Холанда впечатляют

19 марта 2021

Хосеп Гвардиола, getty images

Испанский специалист высказался о предстоящих матча с дортмундским клубом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов, в результате которой его команда сыграет с дортмундской Боруссией.

"Цифры говорят сами за себя. Холанд один из лучших нападающих в мире в своем возрасте. Его показатели впечатляют. Я знаю его качества и думаю, что все знают, но через две недели я смогу ответить лучше. 

Дортмунд – сложный соперник, но все оставшиеся команды были бы такими. Мы должны понять, какова Боруссия как команда, провести хорошую первую игру, а затем вторую. 

Лучшая команда пройдет, больше никаких секретов. У нас есть две недели, чтобы проанализировать их матчи, и все", – приводит слова Гвардиолы ESPN.

Ранее сообщалось, что команда Гвардиолы забивает 100+ голов 12-й сезон кряду.

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