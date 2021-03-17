Зидан: Мбаппе, Холанд или Роналду на позицию "девятки" в Реале? У меня есть Бензема — мне достаточно

Наставник мадридского Реала прокомментировал последние трансферные слухи вокруг его команды.

После повторного триумфа его команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против бергамаской Аталанты (3:1), наставник мадридского Реала на флеш-интервью с RMC Sport обсудил очередной результативный поединок для французского нападающего Карима Бензема.

Реал — Аталанта 3:1 Видео голов и обзор матча

"Мы не знаем, когда он перестанет забивать, — в шутливой форме ответил французский специалист, — Карим исключителен по ходу всех поединков, а не только в те моменты, когда он забивает. Не многие футболисты могут обращаться с мячом так, как он делает он — без потерь и с высокой предсказуемостью для партнеров.

Заинтересован ли я в покупке клубом Мбаппе, Холанда, или Роналду? Зачем, если у меня сейчас есть такой Бензема! Мы будем использовать его возможности с максимальной выгодой для Реала", — подытожил Зидан.

Напомним, что "сливочные" присоединились к остальным, на данный момент, пяти наиболее успешным клубам в данном раунде, и теперь будет ожидать определения еще двух участников четвертьфинала текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, жеребьевка которого состоится в пятницу, 18 марта. Начало в 13:00 по киевскому времени.