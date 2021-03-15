Розе: Гвардиола — фантастическая личность и замечательный человек!

Наставник Боруссии М высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится с гладбахской Боруссией. Главный тренер немецкого клуба Марко Розе поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Это очень важный матч для нашего клуба. В конце концов, речь идет о Лиге чемпионов, и мы очень много трудились, чтобы добраться до этой стадии. Первый матч мы проиграли 0:2, а сейчас попробуем показать более убедительный футбол и переломить ход противостояния. Мы прекрасно понимаем, соперник какого уровня нам достался. И дело здесь не только в первом матче. Нужно надежно сыграть в защите и попробовать воспользоваться своими козырями у чужих ворот".

"Всегда очень важно правильно понимать порядок вещей. Да, сейчас наши результаты оставляют желать лучшего. Но необходимо все тщательно анализировать и искать причины неудач. Надо поработать над парой мелочей, и скоро все наладится".

"Мы играли в пятницу, но времени на восстановление достаточно. Сегодня с командой снова тренировались Рами Бенсебаини и Кристоф Крамер. К счастью, новых травм или болезней у наших игроков нет".

"Пеп Гвардиола — фантастическая личность. За последние годы он оказал колоссальное влияние на мировой футбол. Он относится со всей страстью не только к футболу. Это замечательный человек! Когда мяч у Манчестер Сити, отобрать его будет непросто любой команде. Контрпрессинг у них тоже на высоте, как и стремительные переходы из обороны в атаку. Пеп поставил команде практически тотальный футбол", — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Манчестер Сити — Боруссия М состоится во вторник, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу "горожан".