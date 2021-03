Холанд установил очередной рекорд, превзойдя достижение Солскьяера

Отметившись дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Севильи, нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд в четвертый раз за день переписал книгу истории турнира — сообщает Squawka Football.

20-летний норвежец стал лучшим бомбардиром среди своих соотечественников в истории Лиги чемпионов. Эрлинг опередил Оле-Гуннара Солскьяера, на счету которого было 19 голов, а у Холанда уже 20.

Erling Haaland has now scored more #UCL goals (20) than any other Norwegian player in the competitions history, surpassing Ole Gunnar Solskjaer's record of 19 goals.



20 years old and continuing to set records. 🤯 pic.twitter.com/yjIiutCbab