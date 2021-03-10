Холанд установил очередной рекорд, превзойдя достижение Солскьяера

Отметившись дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Севильи, нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд в четвертый раз за день переписал книгу истории турнира — сообщает Squawka Football.
20-летний норвежец стал лучшим бомбардиром среди своих соотечественников в истории Лиги чемпионов. Эрлинг опередил Оле-Гуннара Солскьяера, на счету которого было 19 голов, а у Холанда уже 20.
Также Эрлингу быстрее всех удалось достичь этого рубежа, он является лучшим бомбардиром среди тех, кто забивал в ЛЧ до того, как достиг 21 года, опередив Килиана Мбаппе, и стал самым молодым из тех, кому удалось забить в шести матчах Лиги чемпионов подряд.
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