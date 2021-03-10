Дилейни: Играть с Холандом — это привилегия

Хавбек Боруссии высказался о выходе своей команды в 1/4 Лиги чемпионов.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле сыграла вничью с Севильей (2:2), чего оказалось достаточно "шмелям" для выхода в следующую стадию турнира.

Полузащитник Томас Дилейни поделился эмоциями от результата данного противостояния, позволяющего его команде продолжить борьбу за победу в самом престижном еврокубке.

"Это многое для нас значит. Первый матч я смотрел в больнице, где рожала жена. Это была большая победа. Сегодня играли с намерением не просто защищаться, а создавать моменты и убить интригу. Все пошло немного не так, как мы планировали, но главное, что прошли дальше".

"Последние сезоны были трудними для нас, так что нам важно почувствовать запах успеха. Выиграть можно по-разному: можно владеть инициативой и победить 5:0, а можно провести такой матч, как сегодня, который добавит седых волос".

"Играть с Эрлингом — привелегия. Не будут рассказывать про его игровые качества. Вы сами знаете на что он способен. Он молод и голоден, у него не было больших неудач. Может быть, поэтому он мыслит позитивно и считает, что может покорить мир. Это вдохновляет", — приводит слова Дилейни официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд — Севилья вы можете на Football.ua.