Холанд — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

12 марта 2021

Эрлинг Холанд, Getty Images

Норвежский форвард оформил дубль в матче против Севильи.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком минувшей игровой недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов "шмели" расписали мировую с Севильей (2:2) и оба мяча в составе дортмундской команды забил норвежский форвард. Именно команда прошла в четвертьфинал за счет победы в первой игре со счетом 3:2.

Помимо Холанда на награду претендовали полузащитник Порту Сержиу Оливейра, хавбек Ливерпуля Фабиньо и голкипер ПСЭ Кейлор Навас.

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