Стали известны пары 1/4 Лиги чемпионов

Турнирная сетка главного еврокубка получила четкие очертания.

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, Швейцария, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.

По ее итогам стали известны все пары 1/4 финала:

Манчестер Сити (Англия) — Боруссия Д (Германия)

Порту (Португалия) — Челси (Англия)

Бавария (Германия) — Пари Сен-Жермен (Франция)

Реал (Испания) — Ливерпуль (Англия)

Кроме того, уже известно, кто с кем может сыграть в рамках полуфинальных противостояний:

Бавария (Германия) / Пари Сен-Жермен (Франция) - Манчестер Сити (Англия) / Боруссия Д (Германия)

Реал (Испания) / Ливерпуль (Англия) - Порту (Португалия) / Челси (Англия)

Расписание

1/4 финала

Первые матчи: 6/7 апреля

Ответные матчи: 13/14 апреля

1/2 финала

Первые матчи: 27/28 апреля

Ответные матчи: 4/5 мая

Финал

29 мая ("Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул)