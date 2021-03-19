Стали известны пары 1/4 Лиги чемпионов

В пятницу, 19 марта, в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, Швейцария, состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.
По ее итогам стали известны все пары 1/4 финала:
Манчестер Сити (Англия) — Боруссия Д (Германия)
Порту (Португалия) — Челси (Англия)
Бавария (Германия) — Пари Сен-Жермен (Франция)
Реал (Испания) — Ливерпуль (Англия)
Кроме того, уже известно, кто с кем может сыграть в рамках полуфинальных противостояний:
Бавария (Германия) / Пари Сен-Жермен (Франция) - Манчестер Сити (Англия) / Боруссия Д (Германия)
Реал (Испания) / Ливерпуль (Англия) - Порту (Португалия) / Челси (Англия)
Расписание
1/4 финала
Первые матчи: 6/7 апреля
Ответные матчи: 13/14 апреля
1/2 финала
Первые матчи: 27/28 апреля
Ответные матчи: 4/5 мая
Финал
29 мая ("Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул)