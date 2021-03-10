Холанд: Немного нервничал во время исполнения второго 11-метрового

Норвежский нападающий дал комментарий после матча против Севильи.

Боруссия Д принимала Севилью на своем поле в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграла вничью, что позволило выйти в следующую стадию.

"Тяжелая игра. Я очень устал, но рад, что мы сыграем в следующем раунде. Мы знали, что они будут атаковать, но после того, как мы забили, им надо было забивать трижды. 1:0 в нашу пользу после первого тайма — хороший результат, да и сам гол получился неплохим.

Я не забил первый пенальти, но если бы голкипер стоял на линии, я бы забил так же, как сделал это со второй попытки. Я немного нервничал во время исполнения второго 11-метрового, но знал, что второй гол очень нужен нам.

Сумасшедшая игра и безумная, потрясающая итоговая победа. Очень рад, что мы прошли дальше", — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Боруссия Д — Севилья.