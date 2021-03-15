Гвардиола: Зинченко должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть против Боруссии М

Наставник Ман Сити высказался об ответном матче Лиги чемпионов против Боруссии М.

В рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится с гладбахской Боруссией. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, а также высказался о желании Александра Зинченко выиграть в текущем сезоне четыре трофея.

"Я буду постарше Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть завтра и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь. Ранее никому не удавалось завоевать сразу четыре титула за сезон. И я полагаю, что такого никогда не случится".

"Завтра мы будем играть на победу и стараться выйти в четвертьфинал. Других задач у меня нет".

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"У Боруссии достаточно козырей, чтобы наказать нас. Это действительно сильная команда. Я знаю, что у Менхенгладбаха очень богатая история. Все что могу сказать — мы поедем в Будапешт за еще одной победой. И я жду именно победы от своих ребят".

"Противостояние продолжится со счета 2:0 в нашу пользу. Но это новый матч, и нельзя забывать, какие классные футболисты будут нам противостоять — от Яна Соммера до Маркюса Тюрама. Терять Боруссии нечего, и она сделает все, чтобы отыграться. Так что мы должно быть готовы — надо постараться выиграть и второй поединок", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч Манчестер Сити — Боруссия М состоится во вторник, 16 марта, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 2:0 в пользу "горожан".