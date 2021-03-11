Верратти: ПСЖ 26 лет не мог выбить Барселону — этим все сказано

11 марта 2021

Марко Верратти, Getty Images

Полузащитник ПСЖ прокомментировал выход его команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Французский ПСЖ сумел в ответном поединке раунда 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА отстоять добытую на выезде победу над каталонской Барселоной со счетом 4:1, сыграв на своем поле вничью против "блаугранас" (1:1).

ПСЖ — Барселона 1:1 видео голов и обзор матча

Полузащитник "красно-синих" Марко Верратти в своем послематчевом интервью выразил мнение, что его команда провела "две великие игры против сильного соперника", а также отметил историческую важность прохода каталонского клуба.

"Стандартная фраза для таких ситуаций, независимо от результата: "Мы играли 180 минут против прекрасно команды". У Барселоны есть отличные игроки, которые сумели это показать сегодня вечером, а это значит, что то, что мы сделали на Камп Ноу две недели назад, еще более ценно. Выиграть там со счетом 4:1, да еще и против такой команды — непросто. Мы сыграли две великие игры, но сегодня вечером было немного сложнее.

Очевидно, что они приехали, чтобы наверстать упущенное, они действительно действовали более раскрепощенно. Мы знали, что нужно хорошо защищаться. Мы хотели забить быстрый гол, чтобы потом всем вместе защищаться, и находить счастье в контратаках.

Сегодня было очень тяжело — пришлось много бегать. Иногда, нам не хватало преимущества на мяче, чтобы выходить на чужую половину поля. Были очень тяжелые моменты по ходу матча, но сейчас мы счастливы, потому что, как я говорил до матча, перед приездом в Париж, Барселона не вылетала в 1/8 уже 14 лет. Для нас же, прошли все 26 лет с тех пор, как мы выбивали их из Лиги чемпионов — этим все сказано", — подытожил Верратти.

Ближайший поединок французского ПСЖ придется на очередной тур Лиги 1, в котором команда Почеттино на своем поле будет принимать Нант.

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