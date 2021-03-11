Маркиньос: Мы справились с трудностями благодаря Навасу, он сделал игру

Бразилец поделился мыслями о матче с "сине-гранатовыми".

Капитан и защитник ПСЖ Маркиньос прокомментировал ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с против Барселоны.

"Трудный матч. Знали, что он будет отличаться от первой игры. После того матча «Барса» стала играть лучше. Они смело применяли высокий прессинг, и мы с трудом доставляли мяч в атаку.

На протяжение матча приходится справляться с трудностями. Сегодня нам удалось это сделать с помощью нашего великолепного вратаря. Он сделал игру. Во втором тайме мы играли лучше и заслужили выход в следующий раунд", – цитирует Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ — Барселона.

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