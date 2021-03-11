Навас: Я очень привязан к Реалу, но сейчас целиком отдаюсь ПСЖ

Костариканец поделился мыслями о проходе своего клуба в следующий этап главного клубного турнира.

Лучший игрок матча и вратарь ПСЖ Кейлор Навас высказался о своем бывшем клубе после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонским клубом.

"Рад, что помог своей команде. Я выступал за Реал несколько лет и выиграл много трофеев. Я очень привязан к этому клубу и его болельщикам.

Однако сейчас у меня другая история, и теперь я целиком отдаюсь ПСЖ", – цитирует Наваса Mundo Deportivo.

Ранее капитан ПСЖ Маркиньос заявил, что парижский клуб "справился с трудностями благодаря Навасу".

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