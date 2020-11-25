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-
01 декабря
22:00
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-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
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Матвиенко сыграет в роли левого защитника в матче против Боруссии М

25 ноября 2020

Николай Матвиенко, Getty Images

Стали известны стартовые составы команд для поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют менхенгладбахская Боруссия М и донецкий Шахтер.

Донецкий Шахтер в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА сыграет в гостях у менхенгладбахской Боруссии, где совершит попытку исправить последствия сокрушительного домашнего поражения от немецкой команды со счетом 0:6.

Проблемную позицию левого защитника Луиш Каштру постарается закрыть с помощью Николая Матвиенко, в то время как Валерий Бондарь выступит в центре обороны. В опорной зоне с первых минут сыграет классическая пара Патрик – Степаненко, а Марлос расположится в центре линии атакующий полузащитников.

У Боруссии наблюдаем точечные замены в полузащите и атаке: команда перестроится на схему с тремя нападающими, по флангам которой расположатся Маркус Тюрам и Бриэль Эмболо, а в тройке полузащитников займет место Валентино Лазаро. Отметим также появление на скамейке запасных автора хет-трика в первой игре Алассана Плеа, участие которого в поединке было под большим вопросом.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт — Нойхаус, Крамер, Лазаро — Тюрам, Штиндль, Эмболо.

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Плеа, Траоре, Бенеш, Янчке, Поульсен.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Степаненко, Алан Патрик — Тете, Марлос, Соломон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос Антонио, Майкон, Судаков, Фернандо.

Матч Боруссия М — Шахтер начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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