Боруссия М — Шахтер. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между Боруссией и Шахтером.

Первый матч на НСК Олимпийский Шахтер хотел бы вычеркнуть из своей истории. Немцы просто разбили своего оппонента со счетом 6:0. Донецкий клуб будет пытаться взять реванш за то поражение и заработать очки.

Боруссия М – Шахтер

Среда, 24 ноября, 20:00. Боруссия-Парк, Менхенгладбах. Джюнейт Чакыр (Турция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Мало кто ожидал, что в первом матче между этими командами Боруссии удастся настолько легко взять победу. Да, конечно же, никто не сбрасывал со счетов вероятность победы немцев, но то, что она будет добыта в таком стиле и с таким счетом не предполагал никто. Боруссия доминировала на всех участках поля и своим контрпрессингом загнала команду Каштру в тупик.

Есть такое выражение: "Просто у одной команды все залетело". И оно не применимо к той игре. Ведь у Боруссии были неплохие моменты забивать еще. Всего немецкие футболисты в том матче нанесли 20 ударов по воротам Трубина, 12 из них пришлись в створ.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Луиш Каштру рассказал, что он вместе со своим тренерским штабом разобрал ошибки, которые были сделаны в первом поединке. Теперь главный вопрос, а сможет ли Шахтер за такой короткий период избавиться от тех самых ошибок? Есть ли у "оранжево-черных" план, как противостоять такому мощному давлению со стороны немецкой команды? Будем надеяться, что да. Да и наличие более опытных игроков Шахтера на футбольном поле должно исключить ту нервозность, которую мы видели в матче на НСК Олимпийский.

Говорить о кадровых потерях в такое время уже становится обыденностью. У Шахтера в этом матче точно не сыграют: Тайсон, Коваленко и Хочолава. Об отсутствии Исмаили и Корниенко на этот матч было известно давно. У Боруссии тоже не обошлось без потерь. Самая знаковая – автор хет-трика в Киеве Алассан Плеа. У 27-летнего француза был диагностирован коронавирус. По причине травмы Марко Розе также не сможет рассчитывать на Йонаса Хофманна.

Многие отечественные эксперты в своих социальных сетях после первого поединка с уверенностью утверждали, что Шахтер в Менхенгладбахе обязательно зацепиться за очки, возможно, даже за 3. Мы же такой оптимизм не разделяем лишь по той причине, что нет для этого никаких предпосылок.

Ориентировочные составы

Боруссия: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Закария – Лазаро, Штиндль, Тюрам – Эмболо

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Патрик – Тете, Марлос, Соломон – Мораес

Статистика личных встреч

1 игра, победа Боруссии на выезде со счетом 6:0

прогноз 3:1

Сергей Горбаченко, Football.ua