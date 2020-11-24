Розе: Мы оставили в прошлом ту победу над Шахтером со счетом 6:0

Наставник Боруссии М высказался о предстоящем матч против Шахтера в рамках Лиги чемпионов.

Накануне поединка в рамках четвертого тура Лиги чемпионов между менхенгладбахской Боруссией и донецким Шахтером, главный тренер немецкой команды Марко Розе провел традиционную предматчевую пресс-конференцию, во время которой поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Первый матч нам не поможет. Мы оставили в прошлом ту победу над Шахтером со счетом 6:0. Такие матчи могут иногда случиться с кем угодно. Шахтер выйдет с другим настроем и будет играть на победу. У них много сильных сторон. Все, о чем мы говорили перед первой игрой, по-прежнему в силе".

"Мы в хорошей форме. Знаем, что можем направить события в нужное нам русло. Сыграно три матча — не больше и не меньше. Матч с Шахтером остается важным. Нельзя позволить себе отвлекаться. Надо сосредоточиться на нашей игре, а в Лиге чемпионов нужно показывать свой лучший футбол против любого соперника", — приводит слова Розе официальный сайт гладбахской Боруссии.

Напомним, матч Боруссия М — Шахтер состоится завтра, 25 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.